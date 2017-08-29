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Регион 29.08.2017 17:41

В Ереване снайпер застрелил мужчину, захватившего в заложники девушку в бильярдном клубе

Полиция Армении обезвредила мужчину, захватившего в заложники девушку в бильярдном клубе в одном из спальных районов Еревана.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в полиции республики, мужчина скончался в больнице.

По их данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось его обезвредить с помощью снайпера.

О мотивах поступка не сообщается.

Ранее ряд СМИ сообщали, что неизвестный мужчина захватил в заложники девушку в одном из бильярдных клубов в районе Эребуни.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗАЛОЖНИКИ, ЗАХВАТ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]