В Ереване снайпер застрелил мужчину, захватившего в заложники девушку в бильярдном клубе

Полиция Армении обезвредила мужчину, захватившего в заложники девушку в бильярдном клубе в одном из спальных районов Еревана.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в полиции республики, мужчина скончался в больнице.

По их данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось его обезвредить с помощью снайпера.

О мотивах поступка не сообщается.

Ранее ряд СМИ сообщали, что неизвестный мужчина захватил в заложники девушку в одном из бильярдных клубов в районе Эребуни.