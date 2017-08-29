Очередной ракетный пуск КНДР мешает диалогу и угрожает региональной безопасности - генсек ООН

Произведенный в ночь на вторник Северной Кореей пуск баллистической ракеты - помеха для диалога по корейской проблеме и угроза региональной стабильности, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Генсек осуждает очередной запуск КНДР баллистической ракеты, произведенный в нарушение резолюций СБ ООН. Этот пуск подрывает региональную стабильность и безопасность, а также - усилия по созданию возможности для диалога", - отмечается в его заявлении.
А.Гутерриш призвал КНДР в полном объеме выполнять свои международные обязательства.
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