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Дальнее зарубежье 29.08.2017 19:01

Очередной ракетный пуск КНДР мешает диалогу и угрожает региональной безопасности - генсек ООН

Произведенный в ночь на вторник Северной Кореей пуск баллистической ракеты - помеха для диалога по корейской проблеме и угроза региональной стабильности, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Генсек осуждает очередной запуск КНДР баллистической ракеты, произведенный в нарушение резолюций СБ ООН. Этот пуск подрывает региональную стабильность и безопасность, а также - усилия по созданию возможности для диалога", - отмечается в его заявлении.

А.Гутерриш призвал КНДР в полном объеме выполнять свои международные обязательства.

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Тэги: ООН, КНДР, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]