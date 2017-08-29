Спасатели в Грузии помогли спуститься застрявшим из-за отключения электричества пассажирам канатных дорог в Бакуриани

Аварийное отключение электроэнергии в грузинском высокогорном курорте Бакуриани привело к остановке нескольких канатных дорог, в результате чего находившихся в кабинках-гондолах пассажиров пришлось спускать спасателям, сообщают во вторник грузинские СМИ.

Как заявили журналистам в действующей при министерстве экономики и устойчивого развития Грузии "Компании развития горных курортов", все отдыхающие, которые в момент отключения электроэнергии находились в кабинках, уже спущены и находятся в безопасности.

Там отметили, что пассажирам помогли спуститься спасатели.

По информации СМИ, отключение электроэнергии произошло в Бакуриани в связи с аварией в сети АО "Энерго-про Джорджиа" из-за осуществляемых частной строительной компанией строительных работ.

Между тем в электрораспределительной компании "Энерго-про Джорджиа" заявили журналистам, что во время строительных работ был поврежден подземный кабель.

В "Энерго-про Джорджиа" отметили, что в связи данным фактом намерены подать иск в суд против частной строительной компании, которая стала виновником проиcшедшего.

В компании отметили, что авария была быстро ликвидирована, и подача электроэнергии была возобновлена через несколько минут.

В этой связи там заявили, что не знают причин, почему сразу не возобновилась работа канатных дорог.