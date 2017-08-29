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Регион 29.08.2017 17:59

Спасатели в Грузии помогли спуститься застрявшим из-за отключения электричества пассажирам канатных дорог в Бакуриани

Аварийное отключение электроэнергии в грузинском высокогорном курорте Бакуриани привело к остановке нескольких канатных дорог, в результате чего находившихся в кабинках-гондолах пассажиров пришлось спускать спасателям, сообщают во вторник грузинские СМИ.

Как заявили журналистам в действующей при министерстве экономики и устойчивого развития Грузии "Компании развития горных курортов", все отдыхающие, которые в момент отключения электроэнергии находились в кабинках, уже спущены и находятся в безопасности.

Там отметили, что пассажирам помогли спуститься спасатели.

По информации СМИ, отключение электроэнергии произошло в Бакуриани в связи с аварией в сети АО "Энерго-про Джорджиа" из-за осуществляемых частной строительной компанией строительных работ.

Между тем в электрораспределительной компании "Энерго-про Джорджиа" заявили журналистам, что во время строительных работ был поврежден подземный кабель.

В "Энерго-про Джорджиа" отметили, что в связи данным фактом намерены подать иск в суд против частной строительной компании, которая стала виновником проиcшедшего.

В компании отметили, что авария была быстро ликвидирована, и подача электроэнергии была возобновлена через несколько минут.

В этой связи там заявили, что не знают причин, почему сразу не возобновилась работа канатных дорог.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]