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Дальнее зарубежье 29.08.2017 18:25

Глава Европарламента призывает наказать режим Мадуро и инвестировать в Африку для устранения причин миграции

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни считает необходимым принять меры против нынешнего руководства Венесуэлы и оказать финансовую помощь Африке, чтобы устранить причины миграции в Европу.

"Нам следует продвигать наши ценности, подкрепляя их конкретными действиями. Вот почему я думаю, что мы должны принять меры против недемократического режима Мадуро в Венесуэле", - сказал А.Таяни, выступая во вторник в Брюсселе на посольской конференции перед главами зарубежных представительств ЕС.

Он высказался за решение проблемы миграции через возобновление партнерских отношений со странами Африки.

"Мы должны поощрять инвестиции и прогресс в мире. Поэтому я предлагаю возобновить партнерские отношения с Африкой, включая значительную финансовую помощь, способную обеспечить прочную промышленную базу и, как следствие, устранить коренные причины миграции", - заявил А.Таяни.

Председатель Европарламента выразил мнение, согласно которому Евросоюз должен давать пример демократии всему миру.

"Мы являемся указующим лучом в том, что касается прав человека и демократии в мире", - сказал он.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ВНЕШПОЛИТИКА, ЦЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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