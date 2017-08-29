Глава Европарламента призывает наказать режим Мадуро и инвестировать в Африку для устранения причин миграции

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни считает необходимым принять меры против нынешнего руководства Венесуэлы и оказать финансовую помощь Африке, чтобы устранить причины миграции в Европу.

"Нам следует продвигать наши ценности, подкрепляя их конкретными действиями. Вот почему я думаю, что мы должны принять меры против недемократического режима Мадуро в Венесуэле", - сказал А.Таяни, выступая во вторник в Брюсселе на посольской конференции перед главами зарубежных представительств ЕС.

Он высказался за решение проблемы миграции через возобновление партнерских отношений со странами Африки.

"Мы должны поощрять инвестиции и прогресс в мире. Поэтому я предлагаю возобновить партнерские отношения с Африкой, включая значительную финансовую помощь, способную обеспечить прочную промышленную базу и, как следствие, устранить коренные причины миграции", - заявил А.Таяни.

Председатель Европарламента выразил мнение, согласно которому Евросоюз должен давать пример демократии всему миру.

"Мы являемся указующим лучом в том, что касается прав человека и демократии в мире", - сказал он.