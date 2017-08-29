Молдавия намерена инициировать рассмотрение в ООН вопроса о выводе российских войск из республики - глава МИД

Молдавия будет содействовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса под названием "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии", заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.
В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что А.Галбур заявил это в ходе встречи с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным, которого министр пригласил во вторник в МИД.
"Министр Андрей Галбур подтвердил намерение властей республики содействовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса о выводе российских военных", - подчеркнули в МИД Молдавии.
Глава внешнеполитического ведомства Молдавии еще раз подтвердил, что "эта инициатива не направлена на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в зоне безопасности Приднестровья".
В среду сообщалось, что постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару обратился с письмом к руководству ООН с просьбой включить в повестку дня Генассамблеи 12 сентября вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровского региона.
Он считает, что рассмотрение этой темы "станет столь необходимым практическим шагом в русле превентивной дипломатии в регионе, в котором поддержание международного мира и безопасности находится под угрозой".
Речь идет о выводе ограниченного воинского контингента, который охраняет склады с боеприпасами и вооружением в Приднестровье, которые остались от бывшей 14-й российской армии.
25 августа в МИД РФ был приглашен посол Молдавии в РФ Андрей Негуца. "Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии"", - говорилось в сообщении МИД РФ.
"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях", - заявили на Смоленской площади.
В субботу сообщалось, что А.Негуца передал в Кишинев озабоченность Москвы в связи с инициативой молдавского правительства внести в повестку Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военных из Приднестровья, ответа от Кишинева относительно пересмотра этой идеи пока нет.
"Сергей Рябков (замглавы МИД РФ - ИФ) накануне тезисно высказал точку зрения России и просил, чтобы я точно передал эту озабоченность правительству Молдовы, что я вчера и сделал через ноту. Мы не ставили задачу, что и как сделать. Решение уже будет в течение нескольких дней", - сказал посол, отвечая на вопрос "Интерфакса" в субботу.
"Я передал просьбу Сергея Алексеевича (Рябкова) о том, чтобы Молдавия не настаивала на включении этого пункта в повестку дня Генассамблеи ООН. Реакции пока нет", - сказал дипломат.
"Сергей Алексеевич сказал, что если этот пункт будет включен, это отрицательно скажется на двусторонних отношениях", - отметил посол.
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