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Финансы 29.08.2017 18:21

Кредитный портфель АИФ в I полугодии 2017г вырос на 10%

Активы Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) на 1 июля 2017 года составили 790 млн 412,787 тыс. манатов, что на 14% превышает показатель на конец 2016 года, отмечается в финансовой отчетности фонда.

Кредитный портфель АИФ на начало июля равен 589 млн 577,151 тыс. манатов (рост за первое полугодие на 9,7% - ИФ-Аз), объем депозитов, размещенных в банках – 59 млн 460,329 тыс. манатов (рост на 52%), остальное – другие виды активов.

Обязательства фонда на 1 июля 2017 года оцениваются в 409 млн 301,836 тыс. манатов (рост на 19%), в том числе эмитированные ценные бумаги – 402 млн 976,551 тыс. манатов (рост на 19,4%).

Совокупный капитал АИФ на 1 июля 2017 года равен 381 млн 110,95 тыс. манатов (рост на 9,1%), в том числе уставный капитал – 365 млн 927,11 тыс. манатов (рост на 6,8%), суммарная нераспределенная чистая прибыль – 7 млн 53,987 тыс. манатов.

По данным финотчетности, чистая прибыль АИФ за первую половину 2017 года составила 8 млн 129,925 тыс. манатов.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АИФ, ПОРТФЕЛЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]