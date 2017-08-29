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ТЭК 29.08.2017 18:42

Русснефть заинтересована в свопах нефти и нефтепродуктов в Иран

"Русснефть" заинтересована в своповых поставках нефти и нефтепродуктов в Иран, сообщило иранское агентство Shana.

Кроме того, по словам заместителя министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амира Заманиния, чьи слова передает агентство, российская компания также заявила о готовности присоединиться к проектам разработки нефтяных месторождений Ирана, в том числе проектам Azadegan, Maroon, Koopal и Yaran.

Как сообщалось, владелец "Русснефти" Михаил Гуцериев еще в 2015 году заявлял о заинтересованности в выходе на рынок иранской нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, РУССНЕФТЬ, СВОП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]