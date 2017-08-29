Русснефть заинтересована в свопах нефти и нефтепродуктов в Иран

"Русснефть" заинтересована в своповых поставках нефти и нефтепродуктов в Иран, сообщило иранское агентство Shana.

Кроме того, по словам заместителя министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амира Заманиния, чьи слова передает агентство, российская компания также заявила о готовности присоединиться к проектам разработки нефтяных месторождений Ирана, в том числе проектам Azadegan, Maroon, Koopal и Yaran.

Как сообщалось, владелец "Русснефти" Михаил Гуцериев еще в 2015 году заявлял о заинтересованности в выходе на рынок иранской нефти.