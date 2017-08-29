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Дальнее зарубежье 29.08.2017 18:55

Постпред США при ООН призывает к серьезной реакции на северокорейское ракетное испытание

Международное сообщество должно пойти на серьезные ответные шаги после проведения КНДР очередного испытания баллистической ракеты, заявила во вторник постпред США при ООН Никки Хэйли.

"Нужно предпринять что-то серьезное", - приводят СМИ ее слова.

Как сообщалось, позже во вторник в СБ ООН пройдет обсуждение северокорейской проблемы

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Тэги: США, ООН, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]