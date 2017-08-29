Постпред США при ООН призывает к серьезной реакции на северокорейское ракетное испытание

Международное сообщество должно пойти на серьезные ответные шаги после проведения КНДР очередного испытания баллистической ракеты, заявила во вторник постпред США при ООН Никки Хэйли.

"Нужно предпринять что-то серьезное", - приводят СМИ ее слова.

Как сообщалось, позже во вторник в СБ ООН пройдет обсуждение северокорейской проблемы