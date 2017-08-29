Цены на нефть WTI перешли к снижению, Brent стабилизировалась у $51,8 за баррель

Волатильность на нефтяном рынке, вызванная ураганом "Харви" в США и его последствиями, сохраняется: стоимость марки WTI перешла к снижению, тогда как Brent практически нивелировала падение.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:51 снизилась на $0,07 (0,13%) - до $51,82 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в октябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,27 (0,58%) - до $46,3 за баррель.
Приостановка работы ряда НПЗ в Штатах, на которые приходится порядка 15% нефтеперерабатывающих мощностей в стране, вызывает опасения инвесторов относительно спроса на американскую нефть.
Причем если восстановление работы некоторых НПЗ ожидается уже к концу текущей недели, ряд других нефтеперерабатывающих предприятий могли быть повреждены в результате наводнений и ливней.
По оценкам экспертов, ураган "Харви", самый разрушительный в США в 2005 года, сократил объем переработки нефти в Штатах примерно на 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как добыча в Мексиканском заливе снизилась на 1 млн б/с.
Кроме того, аналитики Commerzbank отмечают, что восстановление добычи обычно происходит быстрее, чем возобновление работы НПЗ.
Поэтому участники рынка с нетерпением ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 18:30.
По прогнозам экспертов, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 2,24 млн баррелей, резервы нефти уменьшились на 1,55 млн баррелей.
МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху корреспондента «Amnesty Press»
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Таджикистана в Баку
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 134 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам
Президент Алиев выделил 9,5 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Мингячевире
Раскрыто убийство, совершенное несколько месяцев назад в Азербайджане - Генпрокуратура
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
МАГАТЭ в этом году объявит 1-й тендер на закупку низкообогащенного урана для банка НОУ в Казахстане
В Тегеране призвали Вашингтон отказаться от мыслей об инспекциях на своих военных объектах
В Узбекистане хотят наказывать за незаконную трансплантацию органов 10 годами лишения свободы - законопроект
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»