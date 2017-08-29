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ТЭК 29.08.2017 19:05

Цены на нефть WTI перешли к снижению, Brent стабилизировалась у $51,8 за баррель

Волатильность на нефтяном рынке, вызванная ураганом "Харви" в США и его последствиями, сохраняется: стоимость марки WTI перешла к снижению, тогда как Brent практически нивелировала падение.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:51 снизилась на $0,07 (0,13%) - до $51,82 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,27 (0,58%) - до $46,3 за баррель.

Приостановка работы ряда НПЗ в Штатах, на которые приходится порядка 15% нефтеперерабатывающих мощностей в стране, вызывает опасения инвесторов относительно спроса на американскую нефть.

Причем если восстановление работы некоторых НПЗ ожидается уже к концу текущей недели, ряд других нефтеперерабатывающих предприятий могли быть повреждены в результате наводнений и ливней.

По оценкам экспертов, ураган "Харви", самый разрушительный в США в 2005 года, сократил объем переработки нефти в Штатах примерно на 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как добыча в Мексиканском заливе снизилась на 1 млн б/с.

Кроме того, аналитики Commerzbank отмечают, что восстановление добычи обычно происходит быстрее, чем возобновление работы НПЗ.

Поэтому участники рынка с нетерпением ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 18:30.

По прогнозам экспертов, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 2,24 млн баррелей, резервы нефти уменьшились на 1,55 млн баррелей.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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