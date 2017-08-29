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Макроэкономика 29.08.2017 19:31

Цены на золото превысили $1320 за унцию впервые с ноября

Золото дорожает в пятницу на фоне роста геополитической напряженности и снижения курса доллара, обновив максимум с ноября прошлого года.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,5%, до $1322,4 за унцию. Ранее цены достигали максимальных с 9 ноября 2016 года $1326,08 за унцию.

Как сообщалось, КНДР совершила очередной запуск баллистической ракеты. Ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 км.

Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".

Тем временем курс доллара США к евро упал до минимума с января 2015 года - до $1,2027 за евро. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых рынков.

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Тэги: ЗОЛОТО, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]