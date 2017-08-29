Цены на золото превысили $1320 за унцию впервые с ноября

Золото дорожает в пятницу на фоне роста геополитической напряженности и снижения курса доллара, обновив максимум с ноября прошлого года.
Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,5%, до $1322,4 за унцию. Ранее цены достигали максимальных с 9 ноября 2016 года $1326,08 за унцию.
Как сообщалось, КНДР совершила очередной запуск баллистической ракеты. Ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 км.
Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".
Тем временем курс доллара США к евро упал до минимума с января 2015 года - до $1,2027 за евро. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых рынков.
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