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Регион 29.08.2017 19:45

В Тегеране призвали Вашингтон отказаться от мыслей об инспекциях на своих военных объектах

В Иране во вторник назвали фантазиями потенциальные инспекции на своих военных объектах.

"То, что говорилось об инспекциях на наших военных объектах, которые абсолютно конфиденциальны и секретны, не более чем мечты", - заявил представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Ноубахт на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире национального телевидения.

"Мы не позволим чего-либо вне наших рамок от американцев, в особенности, посещения военных объектов", - добавил он.

Подобную перспективу отверг и советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти.

"(Иран - ИФ) никогда не позволит американцам или кому-то еще посещать военные объекты, которые являются чувствительной, важной и стратегической частью нашей национальной безопасности", - заявил он в эфире национального телевидения.

"Американцы должны похоронить мечты о посещении наших военных объектов под предлогом СВПД или любым другим", - добавил А.Велаяти.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне настаивают на проведении проверок на военных объектах в Иране для установления того, придерживается ли Тегеран соглашения по иранскому атому.

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Тэги: ИРАН, США, ИНСПЕКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]