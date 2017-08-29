В Тегеране призвали Вашингтон отказаться от мыслей об инспекциях на своих военных объектах

В Иране во вторник назвали фантазиями потенциальные инспекции на своих военных объектах.

"То, что говорилось об инспекциях на наших военных объектах, которые абсолютно конфиденциальны и секретны, не более чем мечты", - заявил представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Ноубахт на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире национального телевидения.

"Мы не позволим чего-либо вне наших рамок от американцев, в особенности, посещения военных объектов", - добавил он.

Подобную перспективу отверг и советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти.

"(Иран - ИФ) никогда не позволит американцам или кому-то еще посещать военные объекты, которые являются чувствительной, важной и стратегической частью нашей национальной безопасности", - заявил он в эфире национального телевидения.

"Американцы должны похоронить мечты о посещении наших военных объектов под предлогом СВПД или любым другим", - добавил А.Велаяти.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне настаивают на проведении проверок на военных объектах в Иране для установления того, придерживается ли Тегеран соглашения по иранскому атому.