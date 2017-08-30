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Дальнее зарубежье 30.08.2017 14:16

Глава МИД Катара досадует, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива игнорируют посредничество Кувейта

В Дохе разочарованы тем, что ни одна страна Совета сотрудничества арабских государств Персидского (ССАГПЗ) не ответила на предложения Кувейта и США по урегулированию ситуации вокруг Катара, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы рассказали министру (иностранных дел РФ Сергею Лаврову) о том, что касается кувейтской инициативы, писем, которые направлял эмир Кувейта шейх Сабах всем странам ССАГПЗ, в которых содержится призыв к прямому диалогу без предварительных условий", - сказал М.Аль-Тани в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с С.Лавровым в Дохе.

По его словам, Катар был единственной страной, ответившей на письмо.

"Мне кажется, что это специальная политика с их стороны - не отвечать и игнорировать посреднические усилия Кувейта и усилия любых других дружественных стран", - сказал министр.

Он подчеркнул, что арабские страны, объявившие блокаду Катара, не ответили и на предложения американской стороны по урегулированию.

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Тэги: КАТАР, МИД, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]