Глава МИД Катара досадует, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива игнорируют посредничество Кувейта

В Дохе разочарованы тем, что ни одна страна Совета сотрудничества арабских государств Персидского (ССАГПЗ) не ответила на предложения Кувейта и США по урегулированию ситуации вокруг Катара, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы рассказали министру (иностранных дел РФ Сергею Лаврову) о том, что касается кувейтской инициативы, писем, которые направлял эмир Кувейта шейх Сабах всем странам ССАГПЗ, в которых содержится призыв к прямому диалогу без предварительных условий", - сказал М.Аль-Тани в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с С.Лавровым в Дохе.

По его словам, Катар был единственной страной, ответившей на письмо.

"Мне кажется, что это специальная политика с их стороны - не отвечать и игнорировать посреднические усилия Кувейта и усилия любых других дружественных стран", - сказал министр.

Он подчеркнул, что арабские страны, объявившие блокаду Катара, не ответили и на предложения американской стороны по урегулированию.