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Дальнее зарубежье 30.08.2017 14:32

Глава МИД ФРГ поддержал идею вывода ядерного оружия США с территории Германии

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал тезис кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о выводе американского ядерного оружия с территории страны, сообщает в среду газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

"Конечно, я убежден в важности того, чтобы мы, наконец, снова обсудили контроль над вооружением и разоружение. В этом я нахожу правильным указание Мартина Шульца на то, что, в конечном счете, речь должна идти о ликвидации ядерного вооружения и в нашей стране", - сказал З.Габриэль во время визита в США.

На минувшей неделе М.Шульц в рамках предвыборной кампании выступил в Трире (Рейнланд-Пфальц), где высказался за вывод ядерных вооружений.

"Будучи федеральным канцлером ФРГ, я буду работать над тем, чтобы вывести ядерное оружие, хранящееся в Германии ", - сказал он.

По неподтверждённым данным издания, на авиабазе Бундесвера "Бюхель" в Рейнланд-Пфальце находится около 20 единиц американского ядерного вооружения.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, США, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]