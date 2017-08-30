Глава МИД ФРГ поддержал идею вывода ядерного оружия США с территории Германии

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал тезис кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о выводе американского ядерного оружия с территории страны, сообщает в среду газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

"Конечно, я убежден в важности того, чтобы мы, наконец, снова обсудили контроль над вооружением и разоружение. В этом я нахожу правильным указание Мартина Шульца на то, что, в конечном счете, речь должна идти о ликвидации ядерного вооружения и в нашей стране", - сказал З.Габриэль во время визита в США.

На минувшей неделе М.Шульц в рамках предвыборной кампании выступил в Трире (Рейнланд-Пфальц), где высказался за вывод ядерных вооружений.

"Будучи федеральным канцлером ФРГ, я буду работать над тем, чтобы вывести ядерное оружие, хранящееся в Германии ", - сказал он.

По неподтверждённым данным издания, на авиабазе Бундесвера "Бюхель" в Рейнланд-Пфальце находится около 20 единиц американского ядерного вооружения.