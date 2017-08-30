Глава МИД ФРГ поддержал идею вывода ядерного оружия США с территории Германии

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал тезис кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о выводе американского ядерного оружия с территории страны, сообщает в среду газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".
"Конечно, я убежден в важности того, чтобы мы, наконец, снова обсудили контроль над вооружением и разоружение. В этом я нахожу правильным указание Мартина Шульца на то, что, в конечном счете, речь должна идти о ликвидации ядерного вооружения и в нашей стране", - сказал З.Габриэль во время визита в США.
На минувшей неделе М.Шульц в рамках предвыборной кампании выступил в Трире (Рейнланд-Пфальц), где высказался за вывод ядерных вооружений.
"Будучи федеральным канцлером ФРГ, я буду работать над тем, чтобы вывести ядерное оружие, хранящееся в Германии ", - сказал он.
По неподтверждённым данным издания, на авиабазе Бундесвера "Бюхель" в Рейнланд-Пфальце находится около 20 единиц американского ядерного вооружения.
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