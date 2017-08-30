Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0367 RUR   0.0289 GBR   2.1995 TRY   0.4932

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.57 Brent   51.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 22° 35° 1 Сен 23° 34° 2 Сен 23° 33°

СНГ 30.08.2017 15:45

Турция, Греция и Кипр стали самыми популярными направлениями у россиян летом 2017 года - АТОР

Турция, Греция и Кипр возглавили рейтинг самых популярных направлений у россиян летом 2017 года, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Турция, Греция, Кипр, Болгария и Испания, а также Хорватия Черногория и Италия вошли в первую десятку самых популярных направлений у российских туристов летом 2017 года. На внутреннем рынке пятерка самых продаваемых направлений - Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москва и Казань", - рассказала она.

По словам М.Ломидзе, бархатный сезон вряд ли он внесет серьезные изменения в рейтинг предпочтений, но он может изменить расклад внутри первой десятки популярных направлений.

"В частности, на второе место после Сочи может выйти Анапа, которая сейчас стала снижать цены. На зарубежных направлениях Испания, которая не снижает цены, может ухудшить позицию. А Болгария или Италия выйдут вперед. Так что окончательные итоги надо подводить позже", - сказала она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛЕТО, ТУРИСТЫ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ


Похожие новости


Каждый пятый россиянин решил воздержаться от летнего отдыха в этом году - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]