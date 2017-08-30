Турция, Греция и Кипр стали самыми популярными направлениями у россиян летом 2017 года - АТОР

Турция, Греция и Кипр возглавили рейтинг самых популярных направлений у россиян летом 2017 года, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Турция, Греция, Кипр, Болгария и Испания, а также Хорватия Черногория и Италия вошли в первую десятку самых популярных направлений у российских туристов летом 2017 года. На внутреннем рынке пятерка самых продаваемых направлений - Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москва и Казань", - рассказала она.
По словам М.Ломидзе, бархатный сезон вряд ли он внесет серьезные изменения в рейтинг предпочтений, но он может изменить расклад внутри первой десятки популярных направлений.
"В частности, на второе место после Сочи может выйти Анапа, которая сейчас стала снижать цены. На зарубежных направлениях Испания, которая не снижает цены, может ухудшить позицию. А Болгария или Италия выйдут вперед. Так что окончательные итоги надо подводить позже", - сказала она.
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