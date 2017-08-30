Лавров в сентябре посетит Эр-Рияд и Амман

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о намерении посетить Саудовскую Аравию в начале сентября.

"В рамках согласования наших визитов в начале сентября предстоит моя поездка в Саудовскую Аравию и Иорданию", - сказал С.Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Катарского МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

Он отметил, что МИД РФ будет "продолжать нашу линию в контактах со всеми странами региона".