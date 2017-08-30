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СНГ 30.08.2017 15:05

Лавров в сентябре посетит Эр-Рияд и Амман

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о намерении посетить Саудовскую Аравию в начале сентября.

"В рамках согласования наших визитов в начале сентября предстоит моя поездка в Саудовскую Аравию и Иорданию", - сказал С.Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Катарского МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

Он отметил, что МИД РФ будет "продолжать нашу линию в контактах со всеми странами региона".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]