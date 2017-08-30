Саммит стран Арктического совета может пройти в мае 2019г

Саммит стран Арктического совета может быть созван в мае 2019 года, сообщил посол Финляндии в России Микко Хаутала.

"По планам это произойдет в конце нашего председательства в мае 2019 года", - заявил М.Хаутала в среду журналистам в Сабетте.

Он отметил, что место проведения саммита пока не определено.