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Дальнее зарубежье 30.08.2017 15:22

Саммит стран Арктического совета может пройти в мае 2019г

Саммит стран Арктического совета может быть созван в мае 2019 года, сообщил посол Финляндии в России Микко Хаутала.

"По планам это произойдет в конце нашего председательства в мае 2019 года", - заявил М.Хаутала в среду журналистам в Сабетте.

Он отметил, что место проведения саммита пока не определено.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, СОВЕТ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]