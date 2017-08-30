Тропический ураган "Харви", ставший причиной наводнений в Техасе, обрушился на штат Луизиана, сообщил в среду Национальный центр предупреждения ураганов США.
Западная часть Луизианы, в особенности регионы, граничащие с Техасом, оказались в зоне линевых дождей. Вместе с тем в Национальном центре ожидают, что мощность урагана будет снижаться.
В свою очередь метеорологи сообщили, что скорость ветра на западе Луизианы может достигать 72 км/ч и привести к штормовым волнам на западной части побережья штата.
Ожидается, что позднее ураган двинется на север, в сторону штатов Арканзас, Миссури и Теннесси.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане, в штате проводятся эвакуации жителей.
Как сообщалось, в Техасе не менее 30 человек считаются погибшими в результате проливных дождей и наводнений, вызванных ураганом "Харви".
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