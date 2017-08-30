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Дальнее зарубежье 30.08.2017 14:43

Ураган "Харви" обрушился на Луизиану

Тропический ураган "Харви", ставший причиной наводнений в Техасе, обрушился на штат Луизиана, сообщил в среду Национальный центр предупреждения ураганов США.

Западная часть Луизианы, в особенности регионы, граничащие с Техасом, оказались в зоне линевых дождей. Вместе с тем в Национальном центре ожидают, что мощность урагана будет снижаться.

В свою очередь метеорологи сообщили, что скорость ветра на западе Луизианы может достигать 72 км/ч и привести к штормовым волнам на западной части побережья штата.

Ожидается, что позднее ураган двинется на север, в сторону штатов Арканзас, Миссури и Теннесси.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане, в штате проводятся эвакуации жителей.

Как сообщалось, в Техасе не менее 30 человек считаются погибшими в результате проливных дождей и наводнений, вызванных ураганом "Харви".

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Тэги: США, , ЛУИЗИАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]