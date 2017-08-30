Вертолеты из Ирана будут задействованы в тушении лесного пожара в Грузии - МИД

К тушению лесного пожара вблизи курорта Абастумани в Грузии подключатся вертолеты из Ирана, сообщил в среду журналистам министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Уже во второй половине дня в тушении лесного пожара включатся противопожарные самолеты Украины и Турции, азербайджанские и турецкие вертолеты. Мы ожидаем помощи вертолетами из Ирана. Рассматривается и вопрос о подключении к операции и противопожарного иранского самолета", - сказал М.Джанелидзе.

По его словам, при тушении другого лесного пожара неделю назад в Боржомском ущелье правительство Грузии действительно обратилось к России за помощью и это не скрывалось.

"Заявления, которые делают представители оппозиции в этой связи, совершенно безответственны и носят характер политической спекуляции", - сказал министр.

Представители оппозиции в течении последних дней продолжают обвинять правительство Грузии в "предательстве" национальных интересов.

Члены фракции "Единое национальное движение", неформальным лидером которой остается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, требуют вызова в парламент министра иностранных дел М.Джанелидзе для разъяснений, почему правительство Грузии обратилось за помощью в тушении пожара в Боржомском ущелье "к стране, которая продолжает оккупацию грузинских территоривш