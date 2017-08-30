Служба экстренной помощи ЕС предоставила США космические карты для оценки ущерба от урагана

Координационный центр Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с ураганом "Харви" готов оказать Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) любую помощь, которая могла бы быть полезной властям США, заявляют в Брюсселе.

"Служба экстренной помощи ЕС Copernicus была активирована по просьбе FEMA, и теперь она предоставляет (космические) карты для оценки ущерба в нескольких пострадавших районах Техаса", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"Европейский союз прекрасно знает, какими разрушительными могут быть стихийные бедствия, и наши мысли и солидарность со всеми американцами, пострадавшими от этого смертоносного урагана. США могут рассчитывать на полную поддержку Европейского союза как сильного исторического союзника", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Наш центр экстренного реагирования ЕС оказывает помощь нашим американским друзьям в их неустанной работе над разрушительными последствиями урагана "Харви". Служба экстренного картографирования ЕС введена в действие, и мы будем в любом случае готовы помочь и в дальнейшем", - заверил член Европейской комиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес.