Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0367 RUR   0.0289 GBR   2.1995 TRY   0.4932

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.57 Brent   51.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 22° 35° 1 Сен 23° 34° 2 Сен 23° 33°

Дальнее зарубежье 30.08.2017 16:16

Крупнейший НПЗ в США закрывается из-за урагана "Харви"

Крупнейший НПЗ в США, расположенный в Порт-Артуре, штат Техас, пополнит ряды предприятий, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви".

Как говорится в сообщении оператора НПЗ Motiva Enterprises LLC, загрузка снижена до 40% из 605 тыс. баррелей в сутки (б/с). С мая 2017 года нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco контролирует 100% Motiva и НПЗ в Порт-Артуре.

По данным американских СМИ, НПЗ будет полностью закрыт из-за угрозы наводнения.

"Харви", ослабевший до тропического шторма, во второй раз достиг побережья - на этот раз на юго-западе Луизианы.

Ранее работу остановили почти полтора десятка техасских НПЗ, обеспечивающих почти 20% нефтепереработки в США. На этом фоне фьючерсы на бензин подскочили до максимума более чем за два года, а спред цены бензина и нефти достиг самой высокой отметки за 16 месяцев.

Одновременно закрытие НПЗ привело к падению спроса на нефть и цен на нее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]