Крупнейший НПЗ в США, расположенный в Порт-Артуре, штат Техас, пополнит ряды предприятий, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви".

Как говорится в сообщении оператора НПЗ Motiva Enterprises LLC, загрузка снижена до 40% из 605 тыс. баррелей в сутки (б/с). С мая 2017 года нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco контролирует 100% Motiva и НПЗ в Порт-Артуре.

По данным американских СМИ, НПЗ будет полностью закрыт из-за угрозы наводнения.

"Харви", ослабевший до тропического шторма, во второй раз достиг побережья - на этот раз на юго-западе Луизианы.

Ранее работу остановили почти полтора десятка техасских НПЗ, обеспечивающих почти 20% нефтепереработки в США. На этом фоне фьючерсы на бензин подскочили до максимума более чем за два года, а спред цены бензина и нефти достиг самой высокой отметки за 16 месяцев.

Одновременно закрытие НПЗ привело к падению спроса на нефть и цен на нее.