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СНГ 30.08.2017 16:36

Рябков обсудил с главой МИД Казахстана сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и ракетные пуски КНДР

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудили в среду на встрече в Астане вопросы международной повестки дня, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили перспективы международных усилий по урегулированию ситуации в Сирии в рамках "астанинского процесса", обстановки вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, стабилизации Афганистана, а также вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности, отмечается в сообщении.

Кроме того, рассмотрен ход взаимодействия в рамках Совета Безопасности ООН, а также вопросы подготовки председательства Казахстана в Совбезе в январе 2018 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, СИРИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]