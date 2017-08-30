Рябков обсудил с главой МИД Казахстана сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и ракетные пуски КНДР

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудили в среду на встрече в Астане вопросы международной повестки дня, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили перспективы международных усилий по урегулированию ситуации в Сирии в рамках "астанинского процесса", обстановки вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, стабилизации Афганистана, а также вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности, отмечается в сообщении.
Кроме того, рассмотрен ход взаимодействия в рамках Совета Безопасности ООН, а также вопросы подготовки председательства Казахстана в Совбезе в январе 2018 года.
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