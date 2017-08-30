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Регион 30.08.2017 15:30

Премьер Грузии благодарит страны, оказывающие помощь в тушении пожара в районе грузинского курорта Абастумани

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил большую благодарность странам, заявившим о готовности оказать помощь в ликвидации пожара, возникшего во вторник в лесном массиве, прилегающем к горноклиматическому курорту Абастумани.

"Вчера вечером мне позвонил президент Украины Порошенко, и предложил выслать нам самолет, который, как мне известно, уже в пути, за что я хочу выразить ему большую благодарность. А также, вероятно, будет вертолет из Азербайджана", - заявил в среду Г. Квирикашвили грузинским журналистам в Ашхабаде, где он находится с официальным визитом.

Грузинский премьер также поблагодарил президента Азербайджана не только за эту помощь. "Мы и в прошлый раз использовали авиацию этой страны. Вообще, во время таких явлений, в чрезвычайных ситуациях очень важно региональное сотрудничество", - заявил Г. Квирикашвили.

При этом он отметил, что пожар в Абастумани не таких масштабов, какой был недавно в Боржомском ущелье, и идет активная работа по его ликвидации.

Как сообщили журналистам в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, исходя из сложного горного рельефа, для тушения огня наряду с украинской и азербайджанской авиацией Турция выделила два вертолета и самолет, которые прилетят во второй половине дня, два вертолета пришлет Иран, желание оказать помощь выразила и Франция.

В тушении пожара в лесу близ Абастумаи в настоящее время участвуют до 1000 грузинских пожарных-спасателей и вертолет пограничной полиции МВД. Планируется подключение дополнительных сил живой силы и техники.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ, ПРЕМЬЕР


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