Британцы не ждут Трампа с визитом, свидетельствует опрос

Только 13% жителей Великобритании хотели бы, чтобы президент США Дональд Трамп приехал в их страну с официальным визитом, свидетельствуют результаты опроса компании ICM для газеты "Гардиан".
Между тем 31% опрошенных заявили, что, напротив, были бы недовольны таким визитом. Еще около 27% сказали, что "им все равно".
Кроме того, участников опроса спросили, стали бы они организовывать акции протеста в случае приезда президента США. Около 4% опрошенных отметили, что "обязательно" вышли бы на улицы в знак протеста. Отмечается, что этот показатель может отражать мнение около 2 млн британцев.
Опрос проводился 25-28 августа, в нем приняли участие почти 2 тыс. человек.
В июне сообщалось, что американский президент отложил планировавшийся на вторую половину 2017 года визит в Лондон на неопределенный срок.
По информации газеты "Гардиан", причиной могли стать опасения, что в ходе визита в Великобритании пройдут массовые протесты против американского президента.
Армянские депутаты готовы принять участие в конференции "Евронеста" в Баку
ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку в начале сентября – посол
Курс манат/доллар на 31 августа - 1,7010 AZN/$1
Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США, Brent у $51,7 за баррель
Литовская ESO до 2025г направит 1,7 млрд евро в модернизацию электро- и газовых сетей
Бакинский Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте директора ИА «Туран»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Газовики Азербайджана с 1 сентября перейдут на усиленный режим работы в связи с праздником Гурбам-байрам
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
PASHA Bank Georgia стал спонсором СEO Lunch Tbilisi
В центре «Applab» был проведен интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»