Британцы не ждут Трампа с визитом, свидетельствует опрос

Только 13% жителей Великобритании хотели бы, чтобы президент США Дональд Трамп приехал в их страну с официальным визитом, свидетельствуют результаты опроса компании ICM для газеты "Гардиан".

Между тем 31% опрошенных заявили, что, напротив, были бы недовольны таким визитом. Еще около 27% сказали, что "им все равно".

Кроме того, участников опроса спросили, стали бы они организовывать акции протеста в случае приезда президента США. Около 4% опрошенных отметили, что "обязательно" вышли бы на улицы в знак протеста. Отмечается, что этот показатель может отражать мнение около 2 млн британцев.

Опрос проводился 25-28 августа, в нем приняли участие почти 2 тыс. человек.

В июне сообщалось, что американский президент отложил планировавшийся на вторую половину 2017 года визит в Лондон на неопределенный срок.

По информации газеты "Гардиан", причиной могли стать опасения, что в ходе визита в Великобритании пройдут массовые протесты против американского президента.