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Дальнее зарубежье 30.08.2017 17:03

Британцы не ждут Трампа с визитом, свидетельствует опрос

Только 13% жителей Великобритании хотели бы, чтобы президент США Дональд Трамп приехал в их страну с официальным визитом, свидетельствуют результаты опроса компании ICM для газеты "Гардиан".

Между тем 31% опрошенных заявили, что, напротив, были бы недовольны таким визитом. Еще около 27% сказали, что "им все равно".

Кроме того, участников опроса спросили, стали бы они организовывать акции протеста в случае приезда президента США. Около 4% опрошенных отметили, что "обязательно" вышли бы на улицы в знак протеста. Отмечается, что этот показатель может отражать мнение около 2 млн британцев.

Опрос проводился 25-28 августа, в нем приняли участие почти 2 тыс. человек.

В июне сообщалось, что американский президент отложил планировавшийся на вторую половину 2017 года визит в Лондон на неопределенный срок.

По информации газеты "Гардиан", причиной могли стать опасения, что в ходе визита в Великобритании пройдут массовые протесты против американского президента.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТРАМП, ВИЗИТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]