700 тысяч человек пришли на вторую "Ночь кино", которая прошла в минувшие выходные во всех регионах России, сообщила пресс-служба Фонда кино.

"В некоторых областях посещаемость "Ночи кино" была больше, чем в 2016 году. Это Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Астраханская область, Кемеровская область, Саратовская область и Чувашская Республика", - сказал журналистам в среду исполнительный директор Фонда кино Антона Малышева.

Ежегодная акция "Ночь кино" проходила 26-27 августа. Показы, предпремьеры, творческие встречи, мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты в Москве прошли на 80 площадках.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе акции, московской публике было представлено более 440 мероприятий, которые посетили более 35 450 человек.