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СНГ 30.08.2017 17:15

Зрителями "Ночи кино" в России стали 700 тысяч человек

700 тысяч человек пришли на вторую "Ночь кино", которая прошла в минувшие выходные во всех регионах России, сообщила пресс-служба Фонда кино.

"В некоторых областях посещаемость "Ночи кино" была больше, чем в 2016 году. Это Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Астраханская область, Кемеровская область, Саратовская область и Чувашская Республика", - сказал журналистам в среду исполнительный директор Фонда кино Антона Малышева.

Ежегодная акция "Ночь кино" проходила 26-27 августа. Показы, предпремьеры, творческие встречи, мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты в Москве прошли на 80 площадках.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе акции, московской публике было представлено более 440 мероприятий, которые посетили более 35 450 человек.

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Тэги: РОССИЯ, КИНО, АКЦИЯ, ПОСЕЩАЕМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]