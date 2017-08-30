Литовская ESO до 2025г направит 1,7 млрд евро в модернизацию электро- и газовых сетей

Литовская компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), единый оператор электрических и распределительных газовых сетей, запланировала инвестиции до 2025 года в сумме не менее 1,7 млрд евро.

Эта сумма может увеличиться в связи с частыми перебоями в сетях электроснабжения и газоснабжения, сообщила руководитель предприятия Даля Андрулёнене в интервью изданию Verslo zinios.

"Применяемая Комиссией по ценам методика позволяет увеличивать инвестиции, и мы это будем делать. Мы имеем возможность до 2025 года инвестировать в повышение надежности сетей 1,7 млрд евро, но теперь изыскиваем возможности эту сумму увеличить", - отметила она.

Д.Андрулёнене при этом подчеркнула, что ESO "делает все для того, чтобы стоимость электроэнергии не увеличилась".

По ее словам, при модернизации ЛЭП в лесистой местности вместо воздушных линий будут проложены подземные, кроме того, будут внедрять "умную" сеть.

Energijos skirstymo operatorius ("Оператор распределения энергии") создана в результате объединения оператора газораспределительной сети Lietuvos dujos и оператора электросетей Lesto. Учреждена в 2015 году, операционную деятельность начала с 1 января 2016 года.

Литовский энергетический холдинг Lietuvos energija, находящийся в управлении государства, владеет 94,98% акций ESO.