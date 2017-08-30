Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США, Brent у $51,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в среду, участники нефтяного рынка ждут публикации официальных данных о запасах топлива в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 уменьшилась на 29 центов (0,56%) - до $51,71 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,29 (0,62%) - до $46,15 за баррель.

Согласно оценке Американского института нефти (API), собирающего данные на добровольной основе, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,8 млн баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 480 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 490 тыс. баррелей. Данные были собраны до того, как ураган "Харви" обрушился на побережье США.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные в 18:30 в среду.

Инвесторы опасаются, что закрытие многих НПЗ, пострадавших от урагана, приведет к резкому снижению спроса на американскую нефть, которую просто некому перерабатывать.

В частности, крупнейший НПЗ в США, расположенный в Порт-Артуре, снизил загрузку до 40% из 605 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Этот же фактор стал причиной скачка цен на топливо, поскольку есть опасения перебоев с поставками. Бензин с начала недели подорожал в США на 13%, до $1,89 за галлон.