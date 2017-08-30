Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0367 RUR   0.0289 GBR   2.1995 TRY   0.4932

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.57 Brent   51.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 22° 35° 1 Сен 23° 34° 2 Сен 23° 33°

СНГ 30.08.2017 16:06

Сотрудницу Первого канала Курбатову увезли в Киеве в неизвестном направлении - ТВ

На Украине похищена журналистка российского Первого канала Анна Курбатова.

"Сегодня в Киеве была похищена наша коллега, журналистка Первого канала Анна Курбатова. Сообщается, что ее увезли в неизвестном направлении", - сказала ведущая новостей в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам ведущей, в адрес похищенной журналистки неоднократно поступали угрозы. "Несколько дней назад ее имя появилось в базе данных "Чистилище" запрещенного в России сайта "Миротворец", - добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЖУРНАЛИСТ, ПОХИЩЕНИЕ


Похожие новости


Экс-президент Украины Кравчук приветствует постепенное отдаление Украины от России В ООН располагают данными о том, что убежище в России с 2014 года попросили более 400 тыс. украинцев Глава МИД Украины объяснил депутатам, что введение виз с РФ не даст нужного эффекта и только создаст проблемы Столтенберг заявил о сохранении разногласий между Россией и НАТО по Украине Назарбаев заявил о готовности поспособствовать российско-украинским переговорам по Донбассу Большинство украинцев не хочет визового режима с Россией - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]