Сотрудницу Первого канала Курбатову увезли в Киеве в неизвестном направлении - ТВ

На Украине похищена журналистка российского Первого канала Анна Курбатова.

"Сегодня в Киеве была похищена наша коллега, журналистка Первого канала Анна Курбатова. Сообщается, что ее увезли в неизвестном направлении", - сказала ведущая новостей в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам ведущей, в адрес похищенной журналистки неоднократно поступали угрозы. "Несколько дней назад ее имя появилось в базе данных "Чистилище" запрещенного в России сайта "Миротворец", - добавила она.