Военные США осуществили учебный перехват баллистической ракеты в районе Гавайских островов

Агентство противоракетной обороны США объявило об успешном испытании систем ПРО у берегов Гавайских островов, передает в среду американский телеканал Си-Би-Эс.

В Агентстве сообщили, что эсминец John Paul Jones (DDG-53) типа "Арли Берк" засек баллистическую ракету средней дальности, выпущенную с базы в округе Кауаи, и отследил ее траекторию полета.

Затем ракета была перехвачена зенитной ракетой SM-6, запущенной с эсминца.

Директор Агентства генерал-лейтенант Сэм Гривз назвал это испытание "ключевой вехой".

"Мы продолжим развивать технологии ПРО, чтобы опережать угрозы по мере их развития", - говорится в заявлении директора.

Американские СМИ отмечают, что это второй случай успешного учебного перехвата баллистической ракеты при помощи SM-6.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском ракеты. Он, как сообщает агентство, заявил, что "в будущем будет проведено еще больше учений с пусками ракет, целью которых будет Тихий океан".

При этом Ким Чен Ын отметил, что последний ракетный пуск был "значимой прелюдией" к удару по Гуаму - "передовой базе для вторжения" США в КНДР.

Ранее Пхеньян уже угрожал пусками ракет по району Гуама, где размещены военные базы США.