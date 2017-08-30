Глава Минздрава заявила о снижении в РФ смертности

В России по итогам июля произошло снижение общей смертности населения, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"В стране - вчера только статистику получила за 7 месяцев - 12,7 (составила общая смертность на тысячу населения - ИФ). Снизилась, была 12,9", - сказала В.Скворцова на совещании с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым в ходе рабочей поездки в республику в среду.

Она отметила, что в Удмуртии этот показатель составил 12,3.