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СНГ 30.08.2017 18:20

Глава Минздрава заявила о снижении в РФ смертности

В России по итогам июля произошло снижение общей смертности населения, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"В стране - вчера только статистику получила за 7 месяцев - 12,7 (составила общая смертность на тысячу населения - ИФ). Снизилась, была 12,9", - сказала В.Скворцова на совещании с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым в ходе рабочей поездки в республику в среду.

Она отметила, что в Удмуртии этот показатель составил 12,3.

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Тэги: РОССИЯ, СМЕРТНОСТЬ, ИЮЛЬ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]