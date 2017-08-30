Не менее 30 человек погибли в Китае в результате схода двух оползней, более 10 пропали без вести

По меньшей мере, 30 человек стали жертвами двух оползней в Китае, вызванных затяжными проливными дождями, сообщают в среду западные СМИ.

Один из оползней сошел в минувший понедельник в провинции Гуйчжоу на юге страны. В результате погибли 23 человека.

Еще 12 человек числятся пропавшими без вести. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Другой оползень произошел в среду в провинции Цинхай на западе центральной части КНР. Погибли семь человек.