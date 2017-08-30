Бакинский Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте директора ИА «Туран»

Бакинский Апелляционный суд отклонил в среду жалобу директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева на решение суда первой инстанции о содержании его под стражей, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в апелляционном суде.
Таким образом, решение Ясамальского районного суда города Баку от 25 августа об избрании в отношении М.Алиева меры пресечения в виде трехмесячного ареста оставлено в силе.
М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 «Незаконное предпринимательство», 213.1 «Уклонение от уплаты налогов» и 308.1 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК АР.
М.Алиев обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов.
Ранее Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.
«Мехман Алиев зарекомендовал себя в обществе как профессиональный журналист», - заявил Совет прессы, отметив вклад агентства «Туран» в общественно-политическую жизнь Азербайджана.
ИА "Туран" было учреждено в мае 1990 года.
Р.Бабаев
Армянские депутаты готовы принять участие в конференции "Евронеста" в Баку
ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку в начале сентября – посол
Курс манат/доллар на 31 августа - 1,7010 AZN/$1
Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США, Brent у $51,7 за баррель
Литовская ESO до 2025г направит 1,7 млрд евро в модернизацию электро- и газовых сетей
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Проблему КНДР еще можно решить дипломатическим путем - глава Пентагона
Порошенко надеется, что США увеличат ассигнования на предоставление Украине оборонительного вооружения
СБУ объявила о готовящемся выдворении российской журналистки Курбатовой из Украины
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
PASHA Bank Georgia стал спонсором СEO Lunch Tbilisi
В центре «Applab» был проведен интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»