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Происшествия 30.08.2017 16:53

Бакинский Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте директора ИА «Туран»

Бакинский Апелляционный суд отклонил в среду жалобу директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева на решение суда первой инстанции о содержании его под стражей, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в апелляционном суде.

Таким образом, решение Ясамальского районного суда города Баку от 25 августа об избрании в отношении М.Алиева меры пресечения в виде трехмесячного ареста оставлено в силе.

М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 «Незаконное предпринимательство», 213.1 «Уклонение от уплаты налогов» и 308.1 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК АР.

М.Алиев обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов.

Ранее Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.

«Мехман Алиев зарекомендовал себя в обществе как профессиональный журналист», - заявил Совет прессы, отметив вклад агентства «Туран» в общественно-политическую жизнь Азербайджана.

ИА "Туран" было учреждено в мае 1990 года.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЖУРНАЛИСТ, ДЕЛО, АПЕЛЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]