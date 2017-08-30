Бакинский Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте директора ИА «Туран»

Бакинский Апелляционный суд отклонил в среду жалобу директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева на решение суда первой инстанции о содержании его под стражей, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в апелляционном суде.

Таким образом, решение Ясамальского районного суда города Баку от 25 августа об избрании в отношении М.Алиева меры пресечения в виде трехмесячного ареста оставлено в силе.

М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 «Незаконное предпринимательство», 213.1 «Уклонение от уплаты налогов» и 308.1 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК АР.

М.Алиев обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов.

Ранее Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.

«Мехман Алиев зарекомендовал себя в обществе как профессиональный журналист», - заявил Совет прессы, отметив вклад агентства «Туран» в общественно-политическую жизнь Азербайджана.

ИА "Туран" было учреждено в мае 1990 года.

Р.Бабаев