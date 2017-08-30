Значительная часть нефтедобычи на сланцевых месторождениях Техаса приостановлена из-за урагана "Харви", и теперь самый важный вопрос для этой отрасли - насколько быстро будет восстановлено производство, пишет The Wall Street Journal.
Производство нефти в США в целом сократилось примерно на 15%.
"Харви" - один из самых разрушительных ураганов в истории США, сопровождающийся рекордным количеством осадков и масштабными наводнениями. В среду он во второй раз достиг побережья близ границы штатов Техас и Луизиана. При этом для сланцевой промышленности он стал первым масштабным стихийным бедствием - активное бурение на этих месторождениях началось около десяти лет назад.
По оценкам аналитиков, на сланцевом месторождении Игл-Форд на юге Техаса добыча приостановлена почти целиком, а это около 1,4 млн баррелей в сутки. По объемам производства сланцевой нефти Игл-Форд занимает второе место в Техасе, уступая лишь Пермскому бассейну. Эксперты утверждают, что на восстановление потребуется как минимум несколько недель.
Некоторые компании, включая ConocoPhilips, попытались восстановить добычу во вторник, но препятствием стали как сложные погодные условия, так и перебои в работе инфраструктуре.
За последние годы вокруг сланцевой отрасли США сформировалась многомиллиардная инфраструктура - от железных дорог и трубопроводов до портовых терминалов, бесперебойная работа которой является важным условием стабильности отрасли. На данный момент многие элементы этой инфраструктуры затоплены, возможны разрушения.
"Влияние на сланцевую промышленность может оказаться длительным с учетом масштабов и катастрофического уровня прогнозируемого затопления, которое создает препятствия для логистики", - заявил аналитик Morgan Stanley Бенни Вонг.
В прошлом ураганы, проносившиеся над Мексиканским заливом, приводили к приостановке нефтедобычи. Но почти всегда буровые установки возобновляли работу, как только стихийное бедствие заканчивалось. Сланцевые месторождения могут оказаться более уязвимыми.
Компании и страховщики пока не могут достоверно оценить ущерб, поскольку доступ к объектам затруднен из-за наводнения и ливневых дождей.
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