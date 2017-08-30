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Дальнее зарубежье 30.08.2017 19:02

Трамп раскритиковал нынешнюю политическую линию Вашингтона в отношении Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп заявил на странице в "Твиттере", что нынешняя политика США в отношении КНДР не является продуктивной.

"США разговаривает с Северной Кореей и в течение 25 лет платит ей деньги, которые (КНДР у США - ИФ) вымогает. Разговор - это не ответ!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что пущенная во вторник КНДР баллистическая ракета пролетела около 2,7 тыс. км, в том числе над японской территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, в котором Д.Трамп заявил, что администрация США не отказывается от рассмотрения любых вариантов действий в отношении КНДР.

В свою очередь Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил очередной пуск баллистической ракеты КНДР и потребовал немедленно прекратить подобные действия.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]