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СНГ 30.08.2017 19:14

Венский суд отказал Испании в экстрадиции украинского бизнесмена Фирташа - газета

Земельный суд Вены 29 августа отклонил запрос правоохранительных органов Испании на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает в среду австрийское издание Kurier.

По его данным, суд счел присланные из Барселоны документы недостаточными для обоснования выставленного в отношении Д.Фирташа европейского ордера на арест.

Kurier также цитирует защитников украинского бизнесмена - экс-министра юстиции Австрии Дитера Бомдорфера (Dieter Bohmdorfer) и Рудигера Шендера (Rudiger Schender), по мнению которых, такое решение венского суда подтверждает политическую мотивировку экстрадиции, которую испанские правоохранители пытались осуществить по запросу США.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.

30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Однако окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа - от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года.

Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Д.Фирташ вновь заявил, что невиновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Д.Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции. Однако, по данным СМИ, заседание суда первой инстанции затягивалось в связи с запросом дополнительных материалов у испанских правоохранителей.

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Тэги: УКРАИНА, ФИРТАШ, ИСПАНИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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