СБУ объявила о готовящемся выдворении российской журналистки Курбатовой из Украины

В Украине в настоящее время оформляют документы для официального выдворения из страны журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала в среду днем в своей странице в соцсети Фейсбук спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее в среду сообщалось, что журналистка российского "Первого канала" Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины. "По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", - сказала ведущая новостей "Первого канала", добавив, что в адрес журналистки ранее поступали угрозы, в частности после репортажа о Дне независимости Украины. "Накануне А.Курбатова сняла репортаж о гонениях на журналистов на Украине", - сообщила она.

"Первому каналу" пока не удаётся связаться с А.Курбатовой. "Мы ничего не знаем о судьбе Анны Курбатовой, связаться с ней не удаётся", - сказала ведущая "Первого канала".

В свою очередь российский МИД сообщил, что разбирается в ситуации с исчезновением в Киеве журналистки А.Курбатовой. "МИД России и российские загранучреждения выясняют обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки "Первого канала", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Интерфаксу" в среду.

Между тем А.Курбатова с 27 августа 2017 года числится в разделе "Чистилище" волонтерского сайта "Миротворец" из-за "тенденциозного сюжета" о состоявшемся 24 августа в Киеве военном параде ко Дню независимости Украины.