Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azersu» из госбюджета 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Р.Бабаев