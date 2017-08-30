Порошенко надеется, что США увеличат ассигнования на предоставление Украине оборонительного вооружения

Президент Украины Петр Порошенко призывает США к рассмотрению возможности увеличения ассигнований на программы помощи по безопасности, в том числе на предоставление Киеву оборонительного вооружения.
"Петр Порошенко призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи по безопасности Украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих", - сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи П.Порошенко с делегацией Конгресса США.
Делегацию возглавляет председатель подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ комитета по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Гарольд Роджерс.
П.Порошенко также выразил благодарность Конгрессу США за роль в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил положительную позицию представителей комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.
В свою очередь, члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти. Кроме того, конгрессмены поздравили Украину с ожидаемым вступлением в силу с 1 сентября Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
П.Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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