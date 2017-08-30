Проблему КНДР еще можно решить дипломатическим путем - глава Пентагона

Возможность достижения дипломатического решения северокорейской проблемы по-прежнему существует, заявил в среду глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Дипломатические варианты существуют", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил на странице в "Твиттере", что нынешняя политика США в отношении КНДР не является продуктивной.

"США разговаривает с Северной Кореей и в течение 25 лет платит ей деньги, которые (КНДР у США - ИФ) вымогает. Разговор - это не ответ!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".