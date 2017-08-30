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Дальнее зарубежье 30.08.2017 20:15

Проблему КНДР еще можно решить дипломатическим путем - глава Пентагона

Возможность достижения дипломатического решения северокорейской проблемы по-прежнему существует, заявил в среду глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Дипломатические варианты существуют", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил на странице в "Твиттере", что нынешняя политика США в отношении КНДР не является продуктивной.

"США разговаривает с Северной Кореей и в течение 25 лет платит ей деньги, которые (КНДР у США - ИФ) вымогает. Разговор - это не ответ!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]