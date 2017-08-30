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Дальнее зарубежье 30.08.2017 21:15

Стороны переговоров по Brexit больше не рассматривают вариант их итога без соглашения - координатор в делегации ЕС

Комитет Европарламента (ЕП) по занятости и социальным делам заслушал в среду координатора от ЕП в делегации ЕС по переговорам о Brexit Ги Верхофстадта о состоянии переговорного процесса.

"Мне кажется ясным, что теперь с обеих сторон все считают, что сценарий переговоров без итогового соглашения был бы плохим результатом для тех и других. И это больше не является опцией. Вы знаете, что были заявления, во всяком случае, с британской стороны, что лучше не заключать соглашения совсем, чем иметь плохое соглашение. Все это теперь уже не актуально", - сказал Г.Верхофстадт на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе.

Еще одно положительное развитие он видит в том, что "по ходу переговоров на британской стороне лучше поняли необходимость переходного соглашения". "Мы об этом говорили с первого дня, это было сказано в резолюции, принятой Европейским парламентом, что за 14-15 месяцев будет невозможно договориться по условиям выхода (Великобритании из ЕС - ИФ), то есть по правам граждан, финансовому урегулированию, ирландской и другим границам и, кроме того, по детальному соглашению о будущих отношениях", - объяснил европейский парламентарий.

Поэтому, по его словам, резолюция Европарламента предусматривала возможный переходный период, ограниченный тремя годами. Это означает, что надо рационально вести первый этап переговоров. "Чем больше мы будем терять время (на вопросы, не имеющие отношения к этой стадии переговоров - ИФ) в ближайшие месяцы, тем дольше придется констатировать продление статус-кво, то есть нынешней ситуации", - продолжил Г.Верхофстадт.

Он также напомнил, что британская сторона в последние недели опубликовала серию документов, четыре из которых посвящены главным образом будущим отношениям между ЕС и Великобританией. Г.Верхофстадт сказал, что не намерен комментировать эти документы, так как переговорщики со стороны Евросоюза считают, что нужно добиться достаточного прогресса по соглашению о выходе, прежде чем начинать дискуссии о будущих отношениях.

По его мнению, сейчас прогресс по первичному соглашению и его трем ключевым элементам - правам граждан, финансовому урегулированию и границе между Республикой Ирландией и Северной Ирландией - недостаточен, чтобы переходить к углубленной дискуссии о будущих отношениях.

Он отметил, что в упомянутых документах, в частности, идет речь о выводе Соединенного Королевства из-под юрисдикции Суда Евросоюза, полной торговой самостоятельности Лондона и прекращении выплат в бюджет ЕС.

Представители Европарламента в переговорной команде пытаются подталкивать стороны быстрее продвигаться в переговорах по правам граждан, чтобы не допустить несоблюдения сроков по этому разделу. Евродепутат сказал, что поступают сотни писем от встревоженных граждан (британцев, проживающих в ЕС, и европейцев, проживающих в Великобритании), которые обращаются в Европарламент с вопросами о своем предстоящем статусе, приводя конкретные примеры возникающих перед ними проблем. Г.Верхофстадт подчеркнул важность защиты прав граждан с той и другой стороны.

"Вторая большая тема дискуссии - уточнения по финансовому соглашению. Мы ждем от британцев, чтобы они отреагировали на документ, опубликованный представителем Еврокомиссии господином (главой переговорщиков ЕС Мишелем - ИФ) Барнье, о финансовом соглашении и его юридической базе. Как отреагирует Соединенное Королевство? По моему мнению, очевидно, что, если есть определенное количество юридических обязательств, то они выливаются в определенное количество финансовых обязательств, которые должны приниматься во внимание", - пояснил координатор Европарламента.

"Третий пункт - Ирландия. Состоятся первые дебаты по вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией, и, как вы могли заметить, Соединенное Королевство опубликовало очень объемный документ о своем видении будущего границы и взаимодействия с Северной Ирландией после выхода Великобритании", - добавил парламентарий.

"Мы не ожидаем прорыва, мы ожидаем прогресса по каждому из этих разных секторов - права граждан, финансовое урегулирование и Ирландия", - заявил Г.Верхофстадт.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, BREXIT


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