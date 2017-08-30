В Киеве ждут от руководства ЕК разъяснений по поводу недавних высказываний Юнкера по Украине

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился с письмом к руководству Европейской комиссии за разъяснениями по поводу недавних высказываний председателя ЕК Жана-Клода Юнкера.

29 августа Ж.-К.Юнкер заявил, что Украина не является европейской страной в смысле ее членства в Европейском союзе.

"Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал: "Вот, Украина - это Европейский союз, и это НАТО". На данный момент это ни то, ни другое", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер, выступая на посольской конференции перед главами зарубежных представительств ЕС в Брюсселе.

Он добавил: "Нужно, чтобы это знали все".

Как сообщается на странице представительства Украины при ЕС в Фейсбуке, Н.Точицкий обратил внимание на слова президента Украины Петра Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, "отметил неизменный стратегический курс Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры".

"Н.Точицкий выразил обеспокоенность, что слова президента Еврокомиссии были широко использованы российскими пропагандистскими СМИ в информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины и евроинтеграционного курса нашего государства. Отдельно отмечается, что это произошло накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации", - сказано в сообщении.

Представитель Украины при ЕС отметил масштабную политическую и финансовую поддержку со стороны Евросоюза по вопросу конфликта в Донбассе и проведению реформ, выразив надежду, что в дальнейшем "заявления европейских чиновников относительно Украины будут соответствовать уровню стратегического сотрудничества Украины и ЕС".