Министры обороны Южной Кореи и США подтвердили готовность к принятию военных мер против КНДР - СМИ





Главы военных ведомств Южной Кореи и США Сон Ен Му и Джим Мэттис согласились, что дипломатические усилия двух стран должны быть подкреплены готовностью к военным мерам против КНДР в условиях исходящей от нее ракетно-ядерной угрозы, сообщили южнокорейские СМИ.

Министры обороны "подчеркнули, что одновременные мощные, эффективные и надежные меры военного характера должны дополнять дипломатические усилия", говорится в информационном сообщении Министерства обороны Южной Кореи по итогам переговоров Сон Ен Му и Дж.Мэттиса в Пентагоне.