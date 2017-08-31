Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 33° 2 Сен 23° 32° 3 Сен 21° 29°

Дальнее зарубежье 31.08.2017 09:30

В Афганистане находятся 11 тыс. американских военнослужащих, заявляют в военном командовании США

Численность военного контингента США в Афганистане в настоящее время составляет 11 тыс. человек, сообщил в среду директор Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Согласно новому механизму подсчета, официальное число американских военных в Афганистане составляет 11 тыс. человек", - заявил он журналистам в Пентагоне.

До сих пор считалось, что на афганской территории размещены 8,4 тыс. военных из США.

Новый механизм подсчета, о котором упомянул К.Маккензи, учитывает не только контингент, находящийся в Афганистане на постоянной основе, но и военнослужащих, выполняющих в этой стране краткосрочные миссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, КОНТИНГЕНТ


Похожие новости


Республиканцы похвалили стратегию Трампа по Афганистану, демократы ее раскритиковали Генсек НАТО поддержал инициативу Трампа по Афганистану Трамп задает жесткие вопросы по миссии США в Афганистане - Тиллерсон Пентагон опроверг сообщения о принятии решения относительно численности американских войск в Афганистане Пентагон предлагает отправить еще 3 тыс. американских военных в Афганистан - СМИ США сами спонсировали постройку системы тоннелей, которую использовали боевики ИГ, напоминает Сноуден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]