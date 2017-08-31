В Афганистане находятся 11 тыс. американских военнослужащих, заявляют в военном командовании США

Численность военного контингента США в Афганистане в настоящее время составляет 11 тыс. человек, сообщил в среду директор Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Согласно новому механизму подсчета, официальное число американских военных в Афганистане составляет 11 тыс. человек", - заявил он журналистам в Пентагоне.

До сих пор считалось, что на афганской территории размещены 8,4 тыс. военных из США.

Новый механизм подсчета, о котором упомянул К.Маккензи, учитывает не только контингент, находящийся в Афганистане на постоянной основе, но и военнослужащих, выполняющих в этой стране краткосрочные миссии.