Последний пуск ракеты КНДР был осуществлен на половину ее максимального радиуса действия - военные Южной Кореи

Северокорейская ракета "Хвансон-12", запущенная КНДР на текущей неделе, преодолела только половину своей максимальной дальности полета, говорится в докладе, представленном министерством обороны Южной Кореи парламенту страны.
В докладе, как сообщают СМИ, утверждается, что пуск был произведен под "правильным" углом, но только на половину максимального радиуса действия ракеты такого класса.
"Существует возможность стратегической провокации, включая дополнительные пуски баллистических ракет, а также проведение шестого ядерного взрыва. Они (Северная Корея - ИФ), как представляется, хотят продемонстрировать совершенствование возможностей их ядерных боеголовок и средств доставки", - говорится в документе министерства.
По ранее обнародованной информации, последняя ракета пролетела 2,7 тыс. км, достигнув высоты в 550 км. По ее тактико-техническим характеристикам она может преодолевать расстояние в 4,5 - 5 тыс. км, считают южнокорейские эксперты.
Всего в 2017 году КНДР осуществила 13 пусков баллистических ракет, хотя пуски с использованием баллистических технологий запрещены Пхеньяну соответствующими резолюциями СБ ООН.
Накануне Совбез единодушно осудил последний пуск ракеты "Хвансон-12", пролетевшей над территорией Японии.
Баку и Берлин провели штабные переговоры – Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана внесет канадского парламентария в «черный список»
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Россия в августе перевыполнила план по сокращению добычи нефти, доведя ее до 10,911 млн б/с
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
МОК обеспокоен плохой продажей билетов на зимнюю Олимпиаду - СМИ
Предпринимаются меры по доставке на родину тела погибшего в ДТП в Ливане азербайджанца – МИД
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
PASHA Bank Georgia стал спонсором СEO Lunch Tbilisi
В центре «Applab» был проведен интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»