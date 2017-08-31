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Дальнее зарубежье 31.08.2017 09:45

Последний пуск ракеты КНДР был осуществлен на половину ее максимального радиуса действия - военные Южной Кореи

Северокорейская ракета "Хвансон-12", запущенная КНДР на текущей неделе, преодолела только половину своей максимальной дальности полета, говорится в докладе, представленном министерством обороны Южной Кореи парламенту страны.

В докладе, как сообщают СМИ, утверждается, что пуск был произведен под "правильным" углом, но только на половину максимального радиуса действия ракеты такого класса.

"Существует возможность стратегической провокации, включая дополнительные пуски баллистических ракет, а также проведение шестого ядерного взрыва. Они (Северная Корея - ИФ), как представляется, хотят продемонстрировать совершенствование возможностей их ядерных боеголовок и средств доставки", - говорится в документе министерства.

По ранее обнародованной информации, последняя ракета пролетела 2,7 тыс. км, достигнув высоты в 550 км. По ее тактико-техническим характеристикам она может преодолевать расстояние в 4,5 - 5 тыс. км, считают южнокорейские эксперты.

Всего в 2017 году КНДР осуществила 13 пусков баллистических ракет, хотя пуски с использованием баллистических технологий запрещены Пхеньяну соответствующими резолюциями СБ ООН.

Накануне Совбез единодушно осудил последний пуск ракеты "Хвансон-12", пролетевшей над территорией Японии.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТА, ДАЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]