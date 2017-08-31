Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 33° 2 Сен 23° 32° 3 Сен 21° 29°

ТЭК 31.08.2017 09:25

Цены на нефть слабо снижаются после падения накануне, Brent торгуется у $50,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в четверг после резкого снижения в среду, вызванного данными о росте запасов дистиллятов в США на прошлой неделе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК в четверг снизилась на $0,04 (0,08%) - до $50,82 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на $1,14 (2,19%) - до $50,86 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,07%) - до $45,93 за баррель. Контракт подешевел на $0,48 (1,03%) - до $45,96 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка.

Между тем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей.

Нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с.

Отмечается, что указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви".

По оценкам экспертов, стихия привела к приостановке НПЗ, перерабатывающих свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в стране упал до минимального уровня за семь лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть снижаются в ожидании данных о запасах в США, Brent у $51,8 за баррель Цены на нефть слабо меняются в ходе торгов, Brent торгуется у $52,6 за баррель Цены на нефть растут по мере приближения урагана "Харви" к Техасу, Brent у $52,4 Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель Нефть торгуется на уровне предыдущего дня, Brent - $52,57 за баррель Нефть остановила подъем на сигналах о росте запасов бензина в США, Brent у $51,7 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]