Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 августа сохранил на уровне 1,7010 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 августа ЦБА установил на уровне 2.0204 (30 августа - 2,0367 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 августа установил на уровне 0.0291 манат/1RUB (30 августа - 0,0289 манат/1RUB).

Ф.Исазаде