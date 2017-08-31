Латвии не стоит переоценивать возможные угрозы от российско-белорусских военных учений "Запад-2017", заявил новый латвийский посол в Москве Марис Риекстиньш.
"Это не первые учения такого рода, поэтому не стоит преувеличивать возможные угрозы. Мы должны выразить желание, чтобы эти учения проводились по возможности прозрачно", - сказал М.Риекстиньш в интервью Латвийскому телевидению.
Посол отметил, что военные учения как таковые не являются чем-то необычным - каждое государство вправе развивать свою обороноспособность, но латвийская сторона хотела бы, чтобы этот процесс протекал открыто.
По его оценке, отношения Латвии и России непростые, но найти точки соприкосновения возможно, например, межправительственные переговоры, демаркация границы, экономические отношения, культурные контакты.
М.Риекстиньш также высказал мнение, что фону отношений между двумя странами существенно вредят "действия России в Крыму и на востоке Украины". "Запад действительно пытается сотрудничать с Россией, другой вопрос, что Россия не всегда это оценивает", - добавил посол.
Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года. Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит около 12700 военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Белоруссии - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.
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