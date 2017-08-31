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СНГ 31.08.2017 10:15

Атамбаев не исключает массовых беспорядков в случае избрания Жээнбекова новым президентом Киргизии, грозит организаторам суровым наказанием

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что многим политикам в республике не выгодна победа на выборах 15 октября кандидата от Социал-демократической партии республики (СДПК) и не исключил попыток с их стороны дестабилизировать ситуацию.

"Я сегодня поздравляю с Днем независимости последний раз как президент. Через 1,5 месяца состоятся выборы нового президента, и многие политики хотели бы вернуть старые времена, когда чиновники могли наживаться за счет народа. Очень многие хотели бы превратить Киргизию в коммерческий киоск, как это делали дети Акаева (первого президента - ИФ), Максим Бакиев (младший сын экс-президента Курманбека Бакиева)", - заявил А.Атамбаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю отмечаемого 31 августа Дня независимости республики.

"Сейчас мы видим, как началась компания против кандидата от СДПК (экс-премьера Сооронбая Жээнбекова). Лозунг один: кто угодно, но не кандидат от СДПК. Почему? Потому что если он победит, то он продолжит курс президента Атамбаева, курс очищения в политике, и во внешней политике будет отдавать приоритет развитию братских отношений с соседними странами, с Россией и Китаем, будет поставлен заслон рейдерству и сепаратизму, и придется отвечать за свои делишки", - сказал А.Атамбаев.

"Я вижу, как против кандидата от СДПК объединились временщики (члены действовашего после свержения К.Бакиева временного правительства - ИФ), политики, олигархи, их телеканалы и СМИ, усиленно отрицается все хорошее, что было сделано за последние годы, откровенно говорится, что ничего не было сделано", - отметил президент.

"Я знаю, что отдельными политиканами обсуждается тема подготовки массовых беспорядков в случае победы кандидата от СДПК, заранее готовится дискредитация итогов выборов, последние дни активно муссируется тема так называемого административного ресурса, который, якобы, обеспечит победу кандидату от СДПК", - сказал А.Атамбаев.

"Сегодня административный ресурс ничего не решит, (. . .) на подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов. (. . .) Не продавайте свои голоса, кто на выборах даст $100, он потом у нашей страны, у народа заберет, сворует сотни миллионов долларов, заберет у детей, внуков, продавая голоса, вы продаете будущее страны", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что по Конституции его полномочия истекают 1 декабря, "и мне этого времени хватит, чтобы жестко пресечь любые попытки дестабилизации, жестко и сурово наказать организаторов". "В этот раз прощать никого не будем", - сказал президент Киргизии.

Он добавил, что "мир, согласие и стабильность - вот самое главное, чего мы достигли за последние годы, наши жизнь, страна менялась на глазах, мы заложили фундамент для экономического прорыва".

"Киргизия состоялась как суверенное государство, и это была моя главная задача, и роль следующего президента в том, чтобы продолжить курс, удерживая стратегические рамки развития страны", - заявил А.Атамбаев.

С.Жээнбеков был выдвинут кандидатом на пост главы государства пропрезидентской Социал-демократической партией Киргизии (СДПК). Он является членом партии с середины 1990-х годов, входит в близкое окружение президента А.Атамбаева, который возглавлял СДПК до вступления в должность главы государства в декабре 2011 года.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Всего в ЦИК поступило 59 заявлений от кандидатов в президенты. На данный момент их количество сократилось до 24. Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

ЦИК Киргизии пока зарегистрировал лишь четырех кандидатов в президенты, среди которых три бывших премьер-министра республики - лидер партии "Ак-Шумкар" (Белый сокол) Темир Сариев, лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика" Омурбек Бабанов и С.Жээнбеков, а также лидер оппозиционной парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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