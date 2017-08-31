Аварийно-спасательные работы проводятся на шахте в Казахстане, эвакуированы 130 горняков

В Карагандинской области Казахстана после выброса в шахте "Казахстанская" продолжаются аварийно-спасательные работы, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.
"В работах задействованы 7 отделений РГП "Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию из городов Караганда и Шахтинск в количестве 60 человек, 9 ед. техники", - говорится в информации пресс-службы.
По данным ведомства, тела трех погибших горняков подняты на поверхность.
"Все работники шахты в количестве 130 человек выведены на поверхность, кроме трех работников, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-релизе уточняется, что в шахте на вентиляционной сбойке (проходческий забой) 332 Д6-з № 1 произошел внезапный выброс угля и газа.
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