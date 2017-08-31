Шесть человек пострадали в результате взрыва на пути следования тюремного автобуса в Турции

Взрыв прогремел в четверг на пути следования тюремного автобуса в провинции Измир на западе Турции, сообщает интернет-портал турецкого издания "Хюрриет".

Информационный интернет-портал "Хабертюрк" в свою очередь сообщает о шести раненых.

По первоначальным данным, взорвался контейнер для мусора на пути следования автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники служб безопасности и медики.