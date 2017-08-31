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Регион 31.08.2017 10:39

Шесть человек пострадали в результате взрыва на пути следования тюремного автобуса в Турции

Взрыв прогремел в четверг на пути следования тюремного автобуса в провинции Измир на западе Турции, сообщает интернет-портал турецкого издания "Хюрриет".

Информационный интернет-портал "Хабертюрк" в свою очередь сообщает о шести раненых.

По первоначальным данным, взорвался контейнер для мусора на пути следования автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники служб безопасности и медики.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]