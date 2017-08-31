Рахмон призвал таджиков не отставать от технического прогресса, но при этом защищать и религиозные ценности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении по случаю Дня жертвоприношения (Иди Курбон, Ид-аль Адха, Курбан-байрам) призвал к изучению современных наук.
"В условиях ускоренного развития техники и технологии, ведущей человечество к небывалым открытиям и изобретениям, нам также необходимо не отставать от прогресса и путем глубокого изучения различных наук стремиться как можно больше расширять и обогащать научно-техническое мировоззрение", - заявил президент в своем поздравительном обращении, опубликованном в официальных СМИ в четверг.
Э.Рахмон наряду с этим призвал защищать национальную культуру, "частью которой являются и религиозные ценности, мобилизовать их на интересы общества и государства".
"Наш народ, исповедующий ислам, благодаря государственной независимости и с признательностью атмосфере мира и стабильности свободно совершает свои традиционные обряды и непринужденно встречает Иди Курбон и другие праздники", - заявил Э.Рахмон.
Он напомнили, что изменения и дополнения в закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" были приняты на днях с учетом предложений населения страны и по инициативе главы государства.
По его словам, целью принятых изменений и дополнений было повышение уровня жизни народа, в особенности малоимущих семей. Изменения призваны при проведении обрядов и торжеств облегчить тяготы людей и предотвратить расточительство и излишества, которые имеют место в отдельных случаях. Внесенные изменения и дополнения имеют отношение также и к религиозным праздникам и предусматривают проведение праздничных дней и траурных обрядов без лишних расходов.
"Мы не должны превращать праздники в свадьбы и напыщенные угощения, банкеты, а украшать духовные дастарханы и больше уделять внимание на воспитательные и моральные стороны. В дни празднования Иди Курбон мы должны не допускать излишества, а придавать больше значения его духовным ценностям", - подчеркнул Э.Рахмон.
"Не забывайте, что патриотизм является одним из условий веры", - добавил президент.
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